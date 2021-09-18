قماطي: المقاومة أخرجت لبنان من الحصار ويجب الخروج من هذه الدولة العميقة الفاسدة التابعة للخارج

أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن “المقاومة أخرجت لبنان من الحصار والخناق والتطويق الاقتصادي ليس تسللا أو مداورة وإنما عبر كسر الحصار المؤامرة والحصار الذي حاولوا من خلاله تجويع الشعب وإفقاره”.

وقال قماطي إن “كسر الحصار لن يقتصر على المشتقات النفطية والمحروقات وانما سيتعداه الى أمور كالدواء والغذاء وغيرها من الامور الاخرى، للتخفيف من آلام الشعب اللبناني”.

ولفت قماطي الى أن “المعادلة التي أرادوا أن يزرعوها في نفوس الشعب اللبناني أي أن سبب جوعكم وألمكم وانقطاع الكهرباء والنفط هو المقاومة وسلاحها، سقطت، وكانت المقاومة لهم بالمرصاد، وأكدت أن من يمنع الماء والدواء والنفط ويجوع ويعطش الشعب اللبناني هي اميركا وسياستها في المنطقة”.

وقال قماطي “يجب الخروج من هذه الدولة العميقة الفاسدة التابعة للخارج وتحطيم هذه الضوابط التي تعمل عليها هذه الدولة العميقة”، ودعا “للتنبه من بقية التآمر في الايام المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام