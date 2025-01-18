قماطي: متمسكون بالمقاومة وبالشراكة مع الجيش اللبناني

رأى نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن “هناك جوا من التفاؤل في إطار الاتصالات التي تجري”، واضاف “لم نغلق الطريق ولا في يوم من الأيام على أي دولة، وإنما ما كنّا نقوله هو أن على لبنان أن ينفتح باتجاه الشرق والغرب لا أن يحصر انفتاحه فقط على الغرب”.

وقال قماطي خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس محمد مهدي عباس رميتي في مجمع الإمام المجتبى(ع) في السان تيريز بالضاحية الجنوبية لبيروت “كنا وما نزال متعاونين ومرحبين ومتفهمين للوضع الداخلي اللبناني ولتعزيز وضع الدولة في خدمة المواطن ولا يوجد هناك أي مشكلة مع الأشخاص أبدا”.

واكد قماطي “نحن حاضرون ومتمسكون بالمقاومة لأنها قوة لبنان ومتمسكون بالشراكة مع الجيش اللبناني الذي قاتلنا معاً حين حررنا الجرود من الإرهاب التكفيري وحمينا معاً لبنان من هذا الخطر”، واضاف “نحن مستعدون للتعاون مع الجميع والانفتاح وبناء الدولة والعمل لمصلحة المواطن، والانطلاق في عملية الإعمار والإيواء والترميم وبناء المؤسسات وفصل السلطات والمداورة، لنبني الوطن مع كل شركائنا فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام