السودان: ضبط أسلحة قادمة من ليبيا

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان السبت عن ضبطها شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا.

وقالت القوات في بيان لها إن “وحدة متحرك درع الصحراء المنتشرة عند حدود السودان مع مصر وليبيا أرسلت دوريات إلى منطقة سيف البارلي عند المثلث الحدودي، عقب تلقيها معلومات أن أنشطة عصابات لتجارة السلاح هناك”.

ولفت البيان الى أن “دوريات قوات الدعم السريع اشتبكت على بعد ثلاثة كيلومترات عن تلك المنطقة مع العصابات المذكورة ونفذت عملية لمطاردتها تمكنت خلالها من مصادرة سيارتين من نوع GMC على متنهما 36 بندقية كلاشنيكوف وصندوق قنابل يدوية من طراز كورنت، بالإضافة إلى مدفع دوشكا وسبعة قاذفات أر بي جي وعدد كبير من الذخائر المختلفة”.

وأكد البيان “توقيف أربعة من عناصر تلك الإصابات خلال العملية، بينهم مواطنان ليبيان”، وأضاف أنه “تم التحقيق معهم وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

المصدر: روسيا اليوم