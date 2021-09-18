التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور الناعمة بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 14:12
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باخرة الفيول أويل العراقي تفرغ الدفعة الثانية من حمولتها في منشأة الزهراني بعدما أفرغت الدفعة الأولى في معمل دير عمار
التيار الوطني الحر: إقرار البيان الوزاري بسرعة يعكس إرادة الحكومة بالتوجّه الى العمل
عضو تكتل لبنان القوي النائب حكمت ديب: إدخال النفط الإيراني هو إنتهاك للحصار وليس للسيادة
النائب عاصم عراجي: لماذا لا يتدخّل المجتمع الدولي والعربي لإعاده آمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم؟
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: بدأنا العمل في المجاري وسندفع جزءا من المستحقات ونتحضر للشتاء
اعتقالات ومواجهات مع قوات العدو في القدس المحتلة
ستة أسرى في سجون الإحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري
حركة حماس تحذر العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة ضد الأسرى الفلسطينيين
آلاف الزوار يواصلون سيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين "ع" وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية
قوة مشتركة في الحشد الشعبي العراقي تنفذ عملية استباقية في جرف النصر لتأمين الزيارة الأربعينية
البرلمان الأوروبي يصوت على قرار عاجل يدين استمرار دولة الإمارات العربية باستخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهادهم
سوريا تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات السورية بعد عطل جراء الإعتداء الإرهابي على خط الغاز
وسائل إعلام يمنية: تنفيذ حكم الاعدام بحق 9 من المدانين والمتورطين باغتيال الرئيس صالح الصماد
الجيش اليمني واللجان الشعبيّة يفشلون محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقعهم شرق حيس في الحديدة
وسائل إعلام أفغانية: تفجير سيارة مفخخة غربي العاصمة كابول
وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان يؤكدان على ضرورة تشكيل حكومة موسعة وشاملة في أفغانستان
وزير الدفاع اليوناني: يجب تقديم الدعم للدول المجاورة لأفغانستان لاحتواء أزمة هجرة متوقعة
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: مصلحتنا الرئيسية في توصل السعودية وإيران إلى تفاهم بينهما
رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو: نواجه تحديات في حفظ النظام العالمي من قوى متسلطة كروسيا والصين
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما
الصين تعلن عن مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان بعد مرور سفينة عسكرية أمريكية
بلومبرغ: أزمة الطاقة في أوروبا تؤثر على قطاع الغذاء في بريطانيا
أكثر من 10 آلاف مهاجر هايتي يحتشدون جنوب الولايات المتحدة طلبا للجوء
زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر في كاليفورنيا
الصحة العالمية: النقص بلقاح كورونا في افريقيا سيعيد العالم كله إلى المربع الأول
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور الناعمة بسبب التوافد الى محطات المحروقات
منذ 2 ساعة
18 September، 2021
ازمة المحروقات
زحمة السير
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