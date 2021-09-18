التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور الناعمة بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2021 - 14:12

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور الناعمة بسبب التوافد الى محطات المحروقات

منذ 2 ساعة 18 September، 2021
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