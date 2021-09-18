هذا ما خسره المودعون خلال اشهر.. وهذه شروط الانقاذ والتعافي

اعتبر رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله في حديث للمنار انه اذا لم تحل مشكلة التعارض بين الاتجاه الذي يسير عليه مصرف لبنان والاتجاه الذي يجب ان تسلكه الحكومة سيتكرر المأزق، مشيرا الى ان الحكومة هي من يقرر بشأن موضوع حاكم المصرف.

وكشف فضل الله ان المودعين خسروا خلال اشهر 6 مليار دولار والمستهلك خسر في الأزمة 90% من قدرته الشرائية، مشددا على ان الانقاذ والتعافي يكون عبر تحمّل المصارف المتوجب عليها من الازمة وعبر خطة اقتصادية تنقل اقتصادنا من الريع الى الانتاج وإلا فكيف ستدخل الدولارات؟ فالدولار يدخل الى لبنان اذا كان فيه انتاج وصناعة وزراعة وسياحة.

كما تطرق الى موضوع المحروقات ورفع الدعم.

المصدر: المنار