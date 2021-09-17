أ ف ب: باريس تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 23:30

أ ف ب: باريس تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور

منذ 44 mins 17 September، 2021
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