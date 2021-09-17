المازوت الإيراني يبدأ سريعا مرحلة التوزيع المجاني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 17:20

المازوت الإيراني يبدأ سريعا مرحلة التوزيع المجاني

منذ 8 mins 17 September، 2021
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لبنان

دخلت رحلة صهاريج المازوت الايراني مرحلة جديدة في اطار عملية التوزيع المجاني على المؤسسات والقطاعات التي حددها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير بعد انتقالها دفعة منها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، قادمة من منطقة البقاع.

حيث سيتم توزيع جزء كبير من المازوت في هذه الصهاريج بشكل مجاني على المؤسسات والقطاعات، ووفق جداول معدة، تراعي الأولويات التي يحتاجها اللبنانيين.

وفي هذا الاطار، طلبت العديد من المؤسسات الصحية والإقتصادية والإجتماعية لاسيما في مدينة صيدا الحصول على المازوت الإيراني، بسعر أقل من التكلفة.

المصدر: قناة المنار

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