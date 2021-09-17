“حركة الامة” نظمت اعتصاما دعما للاسرى في سجون العدو

نظمت “حركة الأمة”، تضامنا مع الأسرى في فلسطين المحتلة اعتصاما بعنوان: “تحرير أسرى سجون العدو واجب إنساني وجهادي”، شارك فيه ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، القيادي في حركة “حماس” علي بركة، وذلك في مسجد ومجمع كلية الدعوة الإسلامية ببيروت.

وأشار الامين العام لحركة الامة الشيخ عبدالله جبري إلى أن “تحرير فلسطين يتطلب أمة قوية والعالم لا يحترم إلا الأقوياء”، وتابع “كما أن العدو لن يتجرأ على الاعتداء علينا إذا كنا أقوياء”، ولفت إلى أن “قوة الإرادة والعزيمة عند أسرى سجن جلبوع هي التي سجلت انتصارا أمنيا جديدا أرعب الكيان بعد الانتصار العسكري في عملية سيف القدس”.

من جهته، قال عطايا “الإنجاز الأول لعملية سجن جلبوع البطولية يتجلى في أنها وجهت ضربة نوعية للمنظومة الأمنية الصهيونية، فكسروا بإرادتهم أسوار أعتى سجن لدى الكيان الصهيوني”، ورأى أن “الأسرى وجهوا رسالة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بضرورة العمل بسرعة من أجل تحرير كافة الأسرى لدى العدو”.

بدوره، أكد بركة أن “المقاومة التي انتصرت في جنوب لبنان وقطاع غزة ستنتصر على العدو الصهيوني وسيتم تحرير الأراضي الفلسطينية”، وتابع “ما عملية سيف القدس وعملية جلبوع إلا بداية طريق الانتصار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام