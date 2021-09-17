حمية عقد اجتماعا مع مديرية الطيران المدني: لتحسين الخدمات في المطار

تابع وزير الاشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية الجديدة علي حمية اجتماعاته الجمعة في الوزارة، وبحث مع المعنيين والمختصين في المديرية العامة للطيران المدني في وضعية الادارة والخطط المستقبلية.

وتم عرض تقرير الكتروني مفصل تضمن الخطط الآنية والمستقبلية لبرنامج عملها والمشاريع الأساسية الفنية والادارية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الأخيرة والمقترحة وفقا للأولويات التي ترى فيها الادارة ضرورة الجدوى الاقتصادية من كل مشروع.

وأبدى حمية “استعداده للسير بالمشاريع التي تعود بالفائدة على الخزينة العامة وتحسين الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام