حمية عقد اجتماعا مع مديرية الطيران المدني: لتحسين الخدمات في المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 14:10

حمية عقد اجتماعا مع مديرية الطيران المدني: لتحسين الخدمات في المطار

منذ 13 mins 17 September، 2021
اجتماع حمية
لبنان

تابع وزير الاشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية الجديدة علي حمية اجتماعاته الجمعة في الوزارة، وبحث مع المعنيين والمختصين في المديرية العامة للطيران المدني في وضعية الادارة والخطط المستقبلية.

وتم عرض تقرير الكتروني مفصل تضمن الخطط الآنية والمستقبلية لبرنامج عملها والمشاريع الأساسية الفنية والادارية، التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الأخيرة والمقترحة وفقا للأولويات التي ترى فيها الادارة ضرورة الجدوى الاقتصادية من كل مشروع.

وأبدى حمية “استعداده للسير بالمشاريع التي تعود بالفائدة على الخزينة العامة وتحسين الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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