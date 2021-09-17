حركات المقاومة في فلسطين تشيد بوصول النفط الإيراني إلى لبنان

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل أن وصول النفط الإيراني إلى لبنان يعد انتصاراً لمحور المقاومة.

ولقت المدلل في حديث صحفي إلى أن المقاومة في لبنان كانت تدرك أن الحكومة الإسرائيلية الضعيفة لا تستطيع أن تفعل شيئاً أمام محور المقاومة الذي يتقدم في المنطقة، بقيادة الجمهورية الإسلامية في ايران.

بدوره إعتبر القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة، أن وصول النفط الإيراني إلى لبنان هو بمثابة تحول جديد وانتصار لمحور المقاومة على كل قوى الإستكبار الظالمة في المنطقة.

المصدر: قناة المنار