وزير المال اللبناني وقّع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal بعد تبلُّغ موافقة ديوان المحاسبة عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 10:58
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دخول عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى الأراضي اللبنانية قادمة من سوريا في كسر للحصار الأميركي
نائب الأمين العام لحزب الله: الشكر لسوريا على التسهيلات التي قدمتها لاستقدام المشتقات النفطية من إيران ونقلها إلى لبنان
الشيخ نعيم قاسم: من الضروري أن تعود العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا إلى سابق عهدها
الشيخ قاسم: ما حصل من كسر للحصار الأميركي على سوريا هو بداية مرحلة جديدة من المواجهة التي ستحقق انتصارات للبلدين
الشيخ قاسم: حزب الله تصدى لمقاومة "إسرائيل" ويتصدى في مواجهة الحصار الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق العزة وتدعيم الاستقلال
مصادر المنار: وصول الشحنة الأولى من الغاز اويل المستبدل عن النفط العراقي وإفراغها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات
الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري بالإجماع خلال اجتماع في قصر بعبدا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء: السرعة في إنجاز البيان الوزاري تعكس الجدية والمثابرة
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قوات العدو تعتقل شاباً فلسطينياً وتعتدي بالضرب على والد الشهيدة مي عفانة خلال تظاهرة في العيزرية شرق القدس المحتلة
وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية ضد بعض المراكز الحساسة والحيوية
واشنطن توافق على عقد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار لصيانة أسطول السعودية من المروحيات وطائرات الهليكوبتر
وزير الدفاع الأسترالي: الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة سيتيح لها تعزيز وجودها العسكري في بلدنا وإنشاء قواعد لوجستية
قادة دول غرب أفريقيا يدعون المجلس العسكري الذي أطاح برئيس غينيا إلى إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر لتشكيل حكومة مدنية
شركة الأمانة تذكر بـأنها تستقبل الفئات التالية حصراً للاستفادة من المحروقات: المستشفيات الحكومية والخاصة ودور العجزة
الفئات المستفيدة: دور الأيتام ـ مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ـ مصالح المياه الرسمية ـ آبار المياه التابعة للبلديات
الفئات المستفيدة: أفواج الإطفاء والدفاع المدني ـ الصليب الأحمر ـ معامل الأدوية ـ المطاحن والأفران ـ التعاونيات الكبرى
الفئات المستفيدة: معامل الصناعات الغذائية ـ الآليات والمعدات الزراعية ـ اشتراكات مولدات الكهرباء
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزير المال اللبناني وقّع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal بعد تبلُّغ موافقة ديوان المحاسبة عليه
منذ 41 mins
17 September، 2021
Alvarez & Marsal
التدقيق الجنائي
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