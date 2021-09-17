الصحة الفلسطينية تحذر: الموجة الرابعة من كورونا تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة

أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة اليوم، أن “الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة وخاصة أن الطفرة الحالية سريعة الإنتشار”.

وأكد الشخرة أن “إصابات كورونا تواصل الارتفاع في فلسطين في مؤشر خطير للحالة الوبائية، وخاصة أن هناك 193 حالة خطيرة منهم 79 حالة في العناية المكثفة”.

وقال الشخرة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية أن “نسبة الإصابات في قطاع غزة كبير جدا حيث بلغت النسبة 30% من مجمل ما يتم فحصه في حين بلغت نسبة الإصابات في الضفة المحتلة 15.7 % رغم إعطاء اللقاحات”.

وكشف أن الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة مطالبا المواطنين بالالتزام حتى لا تكون هناك اجراءات مشددة خلال الأيام القادمة.

المصدر: وكالة معاً