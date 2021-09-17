زاخاروفا: الولايات المتحدة فقدت قيادتها في مجال الديمقراطية

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة لم تعد اليوم قريبة من منصب زعيمة العالم، وخاصة في مجال الديمقراطية، لذلك يجب عليها القيام بحل مشاكلها.

وفي تعليقها على الانتقادات التي توجها واشنطن إلى موسكو بسبب “توافقها أو عدم توافقها مع القيم الديمقراطية” قالت زاخاروفا في بث برنامج “اللعبة الكبرى” في القناة الأولى: “يبدو لي أن كل دولة وكل شعب وزعيم لهذا الشعب يجب عليه أن يقوم بحل مشاكله الداخلية. واذا كانت توجد اليوم دولة مثالية من وجهة نظر توافقها مع كل شيء ومع تلك المقاييس العليا، فكان من الممكن لها أن تعلم الآخرين”.

وأضافت: “اليوم لا تقف الولايات المتحدة قريبة من موقع الزعيمة العالمية، بما في ذلك في مجال الديمقراطية. ولذلك يجب أن تقوم بحل المسائل الخاصة بها، كما يجب أن نقوم نحن بالمسائل الخاصة بنا”.

المصدر: وكالات