المستشارية الثقافية الايرانية احيت ذكرى رضا شهريور في بيروت

كرمت المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان خلال حفل أقامته، الراحل رضا شهريور المستشار الثقافي السابق في لبنان، الذي توفي هذاالأسبوع إثر إصابته بفيروس كورونا.

والقى المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور عباس خامه يار كلمة جاء فيها: “إن حزننا على فقدان ذلك الرجل العزيز والنبيل بسبب فضائله الأخلاقية وطريقته الفذة وشخصيته الراقية لا يمكن التعبير عنه بالقول، ويصعب تصديقه، ولكن ليس باليد حيلة أمام تقدير الله وقضائه سوى التسليم والرضا”.

وأضاف خامه يار “أن المرحوم شهريور كان إنسانا مثقفا ومخلصا وملتزما وصادقا. وكان يتصرف دائما بمسؤولية وحكمة في الواجبات الموكلة إليه داخل وخارج البلاد وكان من أهل الفكر، والعمل والمعرفة، ويعامل الجميع بأمانة وإخلاص. وهذا ما يعترف به جميع الأصدقاء الذين أحبوه بصدق”.

وبعدالحفل، ذكر زملاؤه السابقون في بيروت أيضا جوانب من أبعاد شخصيته ومسؤولياته، فضلا عن سجاياه وفضائله الأخلاقية، واعتبروه نموذجا مثاليا لمبعوث الجمهورية الإسلامية إلى لبنان.

وفي ختام الحفل تلي مجلس حسيني عن روح الفقيد.

تجدر الإشارة إلى أن شهريور عمل كملحق ثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان من 2003 إلى 2006.

وكان قد أنهى للتو مسؤولياته كمستشار ثقافي لايران في قطر، وعاد إلى وطنه لمواصلة أنشطته بحقيبة مليئة بالتجربة الجديدة في خدمة الثقافة المتعالية لإيران. ولكن سبقته المنية ورحل عن الدنيا الاثنين 13 أيلول الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام