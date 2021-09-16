لبنان يكسر الحصار بمجد الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2021 - 20:34

لبنان يكسر الحصار بمجد الشهداء

منذ 36 mins 16 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

لبنان يكسر الحصار بمجد الشهداء.

المصدر: قناة المنار

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