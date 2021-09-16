مراسل المنار: القافلة المحملة بالمازوت الإيراني قسمت إلى 4 أقسام وهي تدخل تباعاً إلى القرى والبلدات اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2021 - 10:42

مراسل المنار: القافلة المحملة بالمازوت الإيراني قسمت إلى 4 أقسام وهي تدخل تباعاً إلى القرى والبلدات اللبنانية

منذ 7 mins 16 September، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة