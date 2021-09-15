السيد نصرالله: لعدم القيام بتجمعات شعبية أثناء مرور قافلة الوقود حفاظا على سلامة الجميع وتسهيلا لعملية النقل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 19:14
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اللجنة الوزارية تنجز مشروع البيان الوزاري للحكومة الجديدة وجلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدا لإقراره
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لسنا خائفين من الانهيار بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها
الرئيس عون: بعد تشكيل الحكومة نحن أمام ورشة اقتصادية هي الهمّ الأول بالنسبة لنا
النائب حسن فضل الله: تحويل صندوق النقد الدولي مليارا و135 مليون دولار للبنان يفرض مسارا قانونيا لأي إنفاق من المبلغ
النائب فضل الله: هذه التحويلات تضع في عهدة الحكومة مبلغا ماليا كبيرا يمكنها توظيفه في مشاريع بنيوية حيوية
الصحة اللبنانية: تسجيل 844 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الحركة الوطنية الأسيرة: عودة أوضاعنا وظروفنا المعيشية الى ما كانت عليه قبل 6 أيلول كانت مطلبنا الأساسي
حركة الجهاد الاسلامي: الاحتلال استهدف اسرى الحركة بأبشع الاجراءات العقابية والعدوانية
حركة الجهاد الاسلامي: ادارة سجون الاحتلال تريد تفتيت الموقف العام والاستفراد بأسرى الحركة
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم المسجد الابراهيمي في الخليل وتفرغه من المصلين والموظفين بالقوة بحجة الاعياد اليهودية
تحالف الفتح في العراق يدين بشدة الاعتداء على قوات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية_السورية
تحالف الفتح: إكمال إنسحاب القوات الاجنبية من اراضي العراق هو الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره البريطاني: على بريطانيا سداد الدَيْن القديم المترتب عليها للجمهورية الإسلامية
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا للبلدان المنخفضة الدخل
رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بزيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان بمقدار 100 مليون يورو
اليمن: استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بنيران مرتزقة العدوان السعودي ـ الامريكي في منطقة الرقو بمديرية منبه
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
تحالف الفتح في العراق يدين بشدة الاعتداء على قوات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية_السورية
تحالف الفتح: إكمال إنسحاب القوات الاجنبية من اراضي العراق هو الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره البريطاني: على بريطانيا سداد الدَيْن القديم المترتب عليها للجمهورية الإسلامية
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا للبلدان المنخفضة الدخل
رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بزيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان بمقدار 100 مليون يورو
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
السيد نصرالله: لعدم القيام بتجمعات شعبية أثناء مرور قافلة الوقود حفاظا على سلامة الجميع وتسهيلا لعملية النقل
منذ 25 mins
15 September، 2021
عاجل
السيد نصرالله
المازوت الايراني
كسر حصار لبنان
التعليقات
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أرجو من أهلنا الشرفاء والأخوة في حزب الله في منطقة بعلبك الهرمل عدم القيام بأي تجمعات شعبية
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