الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالقوة ويعتدي على الزوار والمصلين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 17:30

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالقوة ويعتدي على الزوار والمصلين (وكالة يونيوز)

منذ 40 mins 15 September، 2021
أخبار موقع المنار

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