اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً بأكثر من 86 ألف مُعمر

سجلت اليابان رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر، وقدرت وزارة الصحة عددهم بنحو 86 ألفا و510 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية إن عدد المعمرين المسجل حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري يمثل زيادة قدرها 6060 شخصًا عن العام السابق، ليواصل ارتفاعه للعام الـ 51 على التوالي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة قبيل عيد احترام المسنين، الذي تحتفل به البلاد، الإثنين المقبل، أن النساء يمثلن نسبة 88,4% من إجمالي المعمرين أي 76 ألفًا و450 امرأة، بزيادة قدرها 5 آلاف و475 عن العام السابق، فيما بلغ عدد المعمرين الرجال 10 آلاف و60 بزيادة قدرها 585.

وأشارت أنه مع بداية المسح عام 1963، بلغ عدد المعمرين في البلاد 153 شخصًا، لكنه تجاوز الألف عام 1981 والـ 10 آلاف عام 1998، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تقدم التكنولوجيا الطبية.

وكانت وزارة الصحة قد قالت في يوليو/تموز الماضي إن متوسط العمر المتوقع في اليابان، وهي إحدى الدول ذات معدلات الشيخوخة الأسرع في العالم، ارتفع إلى مستويات قياسية لكلا الجنسين عام 2020 ليصل إلى 87,74 سنة للنساء و 81,64 سنة للرجال.

وتعد كين تاناكا، أكبر معمرة في اليابان وتبلغ من العمر 118 عاما، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقدم شخص على قيد الحياة في العالم.

وولدت تاناكا عام 1903، وهو العام الذي حلق فيه الأخوان رايت بأول طائرة تعمل بالطاقة في العالم أما ميكيزو أويدا، البالغ من العمر 111 عامًا، فهو أكبر الرجال سناً في اليابان.

المصدر: وكالة الاناضول