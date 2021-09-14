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September 14 2021 - 14:12

تدريبات بحرية سودانية هندية قرب قاعدة بورتسودان

منذ 42 mins 14 September، 2021
قاعدة بورتسودان
السودان - عربي وإقليمي

أجرت القوات البحرية السودانية تدريباً مشتركاً مع القوات البحرية الهندية في مياه قاعدة بورتسودان البحرية. وأفادت القوات المسلحة السودانية أن سفينتين من الأسطول البحري السوداني شاركتا في هذا التدريب البحري العابر وهما السفينة الحربية عبد الفضيل ألماظ  والسفينة الحربية “النك نكر”، ومن الجانب الهندي شاركت في هذا التدريب الفرقاطة “تبر”.

ويأتي هذا التدريب وفق القوات المسلحة السودانية “في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية التي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ولاسيما القوات البحرية”.

وأشير إلى أن هذا التدريب البحري العابر، شمل “عدداً مقدر من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي”. كما أعلن أن التدريبات تهدف إلى “تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية ورفع كفاءة الأطقم”.

المصدر: روسيا اليوم

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