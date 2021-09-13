التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 13 2021 - 19:46

التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين

منذ 17 mins 13 September، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

التعليقات

ذات صلة