مراسل المنار: بدء الجلسة الاولى للحكومة اللبنانية في قصر بعبدا لاختيار لجنة صوغ البيان الوزاري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 11:36
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عبر المنار اليوم الساعة 8:30 مساءً
إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شمال الخليل بزعم محاولة طعن والعدو يمنع إجلاءه
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار نحو قوة للاحتلال الصهيوني في بلدة كفر دان غرب جنين
طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والمضادات الأرضية تتصدى لها
جيش العدو: طائراتنا أغارت مرة ثانية على موقع عسكري في خانيونس رداً على إطلاق نيران رشاشة نحوها
حماس: الاحتلال يواصل محاولاته للتغطية على عجزه وفشله بعد عملية نفق الحرية عبر القصف على غزة
وصول الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء إلى قصر بعبدا لالتقاط الصورة التذكارية وعقد أول جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة
نقابة الأطباء في لبنان تجدد مناشدة المسؤولين لإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي وفتح خط خاص لهم على جميع المحطات
الجيش العربي السوري يدخل بلدة اليادودة في ريف درعا الشمالي الغربي بعد انضمامها إلى اتفاق التسوية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآتها النووية
الخارجية الإيرانية: المباحثات مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت بناءة وسنحترم العلاقة معها ما لم تخضع للتسييس
الخارجية الإيرانية: لدينا علاقات مع جميع الأطراف الأفغانية وسياستنا إزاء طالبان مرتبطة بسلوكهم
وزير خارجية قطر يصل إلى كابول في زيارة رسمية يلتقي خلالها بمسؤولي طالبان في القصر الرئاسي
هبوط طائرة باكستانية في مطار كابول في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخ جديد من طراز كروز طويل المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع
البنتاغون يعتبر أن النشاط الصاروخي لكوريا الشمالية يمثل تهديداً لجيرانها وللمجتمع الدولي
العفو الدولية: المجموعات المسلحة تقتل وتجند عدداً متزايداً من الأطفال في النيجر خاصة على الحدود مع بوركينا فاسو ومالي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع السيد السيستاني يقيم مجلس فاتحة غداً عن روح المرجع الراحل آية الله السيد الحكيم من 9 حتى 12 ظهراً ومن الـ14 حتى 18 مساء في مجمع الامام الصادق على طريق المطار
رافائيل غروسي: اتفاقنا اليوم مع إيران ليس طويل الأمد ولا يمكن تحديد مدته ويهدف لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية
سانا: إصابة عدد من المدنيين جراء إطلاق ميليشيا "قسد" الرصاص على مظاهرة احتجاجية بريف دير الزور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع السيد السيستاني يقيم مجلس فاتحة غداً عن روح المرجع الراحل آية الله السيد الحكيم من 9 حتى 12 ظهراً ومن الـ14 حتى 18 مساء في مجمع الامام الصادق على طريق المطار
سانا: إصابة عدد من المدنيين جراء إطلاق ميليشيا "قسد" الرصاص على مظاهرة احتجاجية بريف دير الزور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع السيد السيستاني يقيم مجلس فاتحة غداً عن روح المرجع الراحل آية الله السيد الحكيم من 9 حتى 12 ظهراً ومن الـ14 حتى 18 مساء في مجمع الامام الصادق على طريق المطار
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة طهران
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
مكتب المرجع السيستاني في لبنان يحدد وقت مجلس الفاتحة من الساعة ال9 صباحا وحتى ال12 ظهرا ومن الساعة ال2 حتى ال6 مساء
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
هآرتس عن مصدر في شرطة العدو : الأسيران الإضافيان هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مكتب المرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يقيم مجلس فاتحة عن روحه الأحد الساعة العاشرة صباحا في حسينية البرجاوي_بئر حسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسل المنار: بدء الجلسة الاولى للحكومة اللبنانية في قصر بعبدا لاختيار لجنة صوغ البيان الوزاري
منذ 20 mins
13 September، 2021
الحكومة اللبنانية
قصر بعبدا
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