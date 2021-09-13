نقابة أصحاب المحطات: نناشد الأجهزة الأمنية التدخل لضبط الأوضاع قبل أن نضطر إلى الإقفال

أصدر امين سر نقاية اصحاب المحطات حسن جعفر واعضاء النقابة بيانا طالبوا فيه القوى الأمنية بتنظيم الوقوف على المحطات وحمايتها قبل أن تضطر مكرهة على الإقفال. وجاء في البيان:

“بعد أكثر من 3 اسابيع على تردي الأوضاع وتفلتها بشكل دراماتيكي في محطات المحروقات على كافة الاراضي اللبنانية بسبب عدم وجود القوى الامنية في المحطات كالسابق علما ان اكثر من 90 بالمئة من المحطات في الاراضي اللبنانية اقفلت ابوابها بسبب عدم تسلمها المحروقات من الشركات المستوردة بسبب نفاد الكمية وعدم فتح اعتمادات مصرفية جديدة، يهم أصحاب محطات المحروقات أن يوضحوا للمواطنين وللمعنيين أن دورهم يقتصر فقط على توفير المحروقات، وليس لديهم أي دور يتعلق بالتدقيق في استعمال المواد ومنع الاحتكار والتهريب والسوق السوداء والتحقق من هوية كل الزبائن.

لذلك، ولكي تتابع المحطات عملها، يطلب أصحاب محطات المحروقات بشكل عاجل، وابتداء من صباح يوم الغد، من الأجهزة الأمنية اللبنانية كافة بما فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، أن تتدخل وتقوم بكل ما يجب لضبط الأوضاع التي خرجت عن السيطرة تماما، لكي تستمر المحطات بتوفير المحروقات للمواطنين ولكي لا تضطر مكرهة الى تعليق عملها.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام