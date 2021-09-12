الكاظمي لقاليباف: العراق يسعى إلى توطيد علاقات التعاون والشراكة المستدامة مع إيران

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، سعي بلاده إلى توطيد علاقات التعاون والشراكة المستدامة مع إيران، وكذلك الانفتاح على تعزيز التعاون الاقتصادي والترابط في مختلف المجالات، بما يعزز استقرار المنطقة وتواصل شعوبها.

وشهد اللقاء الذي عقد في مقر مجلس الشورى الإيراني، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات .

وجرى خلال اللقاء بحث الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق الثنائي، وبما يؤمّن المزيد من ترسيخ الأمن والاستقرار، وفتح المجال أمام التنمية المستدامة لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة.

ووصل الكاظمي طهران صباح اليوم الاحد، حيث استقبله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمراسم رسمية، قبل أن يعقدا جلستي لقاء، ثنائية وموسعة.

المصدر: وكالة يونيوز