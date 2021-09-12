مقتل جندي تركي خلال العمليات العسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وسائل إعلام تركية الأحد، أن جنديا تركيا قتل خلال العمليات العسكرية التركية التي تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وبحسب وسائل الإعلام فقد نعت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الجندي عمر فاروق آدم الذي قتل اليوم. ولم توضح الوزارة موقع مقتل الجندي، إلا أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنه قتل في نطاق عملية “مخلب البرق” التركية في شمالي العراق.

وذكر الإعلام التركي أن جنودا أتراك تعرضوا لإطلاق النار فور خروجهم من قاعدة عسكرية. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، أن قواتها قضت على 9 من عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في نطاق عملياتها شمالي العراق.

وتسببت العمليات في توترات دبلوماسية في أكثر من مناسبة بين البلدين، وأبلغت الخارجية العراقية السفير التركي احتجاج بغداد على انتهاك سيادتها. والشهر الماضي، قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، إن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق لها ما يبررها، وهو تواجد تنظيم حزب العمال الكردستاني، مشيرا لاعتزام العراق إنشاء مركز للتنسيق مع تركيا في ذلك الصدد.

المصدر: سبوتنيك