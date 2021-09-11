بالفيديو | اطلاق صاروخ على غلاف غزة واعلام العدو يتحدث عن تصعيد محتمل

ذكر اعلام العدو أن صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف. ونقل اعلام العدو على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، انه وفي أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، تم تحديد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف. وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلا إلى أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض الصاروخ.

وتحدثت وسائل اعلام عبرية، عن دوي صفارات الانذار في عدة مناطق في “غلاف غزة” منها: سديروت، وغابيم، ومفلاسيم، ونير عام، وسابير.

هذا وذكرت قناة ريشت كان العبرية مساء اليوم السبت، “أن هناك حالة تأهب قصوى في القيادة الجنوبية للجيش “الإسرائيلي”، بسبب الخشية من حدوث تصعيد على جبهة غزة”. وقالت القناة :”إن هناك استعدادات لسيناريوهات أكثر خطورة قد تنتقل من مواجهات شعبية على السياج وإطلاق بالونات حارقة، إلى تصعيد عسكري محتمل”.

المصدر: اعلام العدو