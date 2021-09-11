لقاء بين المرابطون والمؤتمر الشعبي

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان، وفدا من قيادة “المؤتمر الشعبي اللبناني” برئاسة المسؤول عن العلاقات السياسية كمال حديد وعضوية رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا محمد حمدان والمسؤول عن بيروت عماد جبري، في حضور أعضاء من الهيئة.

ولفت بيان إلى أن “البحث تناول الأوضاع السياسية والاجتماعية المتردية التي تعصف بالبلاد، بفعل ممارسات التركيبة السياسية الحاكمة التي عبثت بالدستور والقوانين، وشكلت منظومة عرفية مرتكزة على تقاسم المصالح والمغانم ومحاصصة المناصب، وأوصلت البلاد الى حال الانهيار الشامل الذي يشل محاولات الإنقاذ”.

وحيا “الأسرى الفلسطينيين المجاهدين الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من السجان الصهيوني الغاصب، باختراق الأسوار والأسلاك، وكسروا بحريتهم منظومة الأمن الصهيوني الغاشمة والغشيمة”.

المصدر: بريد الموقع