قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة سرقة في الدورة وبرج حمود والنبعة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بتاريخ 31-8-2021، أقدم مجهولون على الدخول إلى شركة في الدورة، بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخلها مولدات وكابلات كهربائية وقطع صناعية. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية أفراد عصابة السرقة، وهم: م. م. (من مواليد العام 1999، سوري)، في حقه بلاغ بحث وتحر بجرم اشتباه بسرقة، أ. ح. (من مواليد العام 1999، سوري)، بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة. ح. س. (من مواليد العام 2003، سوري)، خ. خ. (من مواليد العام 2001، سوري)، م. م. (من مواليد العام 2001، سوري)، ح. م. (من مواليد العام 2005، سوري).

بتاريخ 3-9-2021، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات من الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة في مناطق الدورة، برج حمود والنبعة، نتج عنها توقيف جميع المذكورين.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة سرقة، وتنفيذهم العديد من السرقات، وانهم كانوا ينقلون المسروقات على متن دراجة آلية وآلية تكتك، ليبيعوها لاحقا إلى أصحاب بؤر الحديد والخردة.

تم ضبط الدراجة الآلية والتكتك، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام