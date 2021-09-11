مسيرة عفوية ضخمة في عرابة في جنين بعد اعتقال اثنين من أسرى نفق الحرية (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2021 - 00:44

مسيرة عفوية ضخمة في عرابة في جنين بعد اعتقال اثنين من أسرى نفق الحرية (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 10 September، 2021
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