القناة 13 العبرية: اعتقال إثنين من الأسـرى من الأسرى المتحررين من سجن جلبوع في مدينة الناصرة (وكالة معا) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 22:50

القناة 13 العبرية: اعتقال إثنين من الأسـرى من الأسرى المتحررين من سجن جلبوع في مدينة الناصرة (وكالة معا)

منذ 40 mins 10 September، 2021
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