بلدية مشغرة اعلنت سلسلة اجراءات لتنظيم التعامل بين الاهالي والعمال السوريين

اعلنت بلدية مشغرة في بيان، انه “من اجل تنظيم التعامل بين اهالي مشغرة والعمال السوريين، نضع بعض الاجراءات التي يجب الالتزام بها وهي :

– عدم تجمع العمال السوريين على الطرقات العامة وخاصة منطقة الكراج والالتزام بالمنازل.

– يحدد بدل اجرة العامل السوري اليومي بمبلغ 60000 ل.ل (ستون الف ليرة لبنانية)، كما ويطلب من اهالي البلدة التقيد بها.

– يحظر التجول على الطرقات بعد الساعة الثامنة والنصف مساء للنازحين السوريين والعمال.

– اي شخص لا يلتزم بهذه البنود يقع تحت طائلة المسؤولية وتتخذ البلدية اجراءات قانونية بحقه ويتم ابلاغ القوى الامنية بذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام