بلدية مشغرة اعلنت سلسلة اجراءات لتنظيم التعامل بين الاهالي والعمال السوريين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 9 2021 - 21:24

بلدية مشغرة اعلنت سلسلة اجراءات لتنظيم التعامل بين الاهالي والعمال السوريين

منذ 23 mins 9 September، 2021
اخبار
لبنان

اعلنت بلدية مشغرة في بيان، انه “من اجل تنظيم التعامل بين اهالي مشغرة والعمال السوريين، نضع بعض الاجراءات التي يجب الالتزام بها وهي :
– عدم تجمع العمال السوريين على الطرقات العامة وخاصة منطقة الكراج والالتزام بالمنازل.
– يحدد بدل اجرة العامل السوري اليومي بمبلغ 60000 ل.ل (ستون الف ليرة لبنانية)، كما ويطلب من اهالي البلدة التقيد بها.
– يحظر التجول على الطرقات بعد الساعة الثامنة والنصف مساء للنازحين السوريين والعمال.
– اي شخص لا يلتزم بهذه البنود يقع تحت طائلة المسؤولية وتتخذ البلدية اجراءات قانونية بحقه ويتم ابلاغ القوى الامنية بذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

كوارث

بلدية مشغرة: لا إصابات والمسعف المصاب معزول في بيروت

أكدت بلدية مشغرة، في بيان اليوم، أن “نتائج الفحوص التي أجريت في مستشفى مشغرة الحكومي وشملت 36 عينة، بما فيها عائلة المسعف المصاب في الصليب الأحمر، أتت سلبية، ومشغرة راهنا خالية من أي إصابة”. وشددت على أن “المسعف المصاب أخضغ للعزل في إحدى مستشفيات بيروت، وحاله لا تدعو للقلق، وهو ...