عصابة سرقة الاسلاك الكهربائية في قضاء المتن في قبضة شعبة المعلومات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة أسلاك كهربائية من مناطق في قضاء المتن.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية المتورطين بهذه العمليات، وهم كل من:

– أ. م. (من مواليد عام 2000، سوري)

– ب. ش. (من مواليد عام 1997 سوري)

– ب. ع. (من مواليد عام 2000، سوري)

– م. ش. (من مواليد عام 2000، سوري)

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة سد البوشرية / المدينة الصناعية، نتج عنها توقيف المذكورين، وذلك في أثناء قيامهم ببيع النحاس المسروق في المحلّة، على متن سيارة نوع هيونداي ودراجة آلية، تم ضبطهما.

بتفتيشهم والسيارة والدراجة، تم ضبط كمية من النحاس والكابلات الكهربائية والأدوات الصناعية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية وانهم نفذوا خلال /4/ أشهر أكثر من /15/ عملية سرقة من المدينة الصناعية في محلتي سد البوشرية والمكلس، بحيث كانوا يقومون بتقطيع الكابلات وأخذ النحاس منها وبيعه داخل بؤر الحديد والخردة.

أجري المقتضى القانوني في حقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام