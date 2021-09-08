“الجبهة الشعبية”: لإسناد الحركة الأسيرة التي تخوض ملحمةّ بطولية رائعة ضد العدو الاسرائيلي

دعت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” الاربعاء للتعبئة الشعبيّة العامة في كل أماكن تواجد شعبنا من أجل خوض معركة حماية وإسناد الحركة الأسيرة التي تخوض ملحمةّ بطوليّة رائعة.

وأكدت الجبهة أن “عملية سجن جلبوع من حيث المكان والتوقيت والتفاصيل شكّلت ضربةً نوعيّة للعدو وأيدلوجية الإرهاب الصهيوني ومشروعه الاستيطاني، بالاضافة الى توجيهها صفعةً كبيرة لنظريّات وأجهزة أمنه”.

ودعت الجبهة “الشباب الثائر في المقاومة الشعبية في بيتا وجبل صبيح لمواصلة الحراك الشعبي والحركات الشبابيّة في رام الله والصامدين في القدس بالشيخ جراح والمقاتلين في جنين وبلاطة لتصعيد الاشتباك مع العدو الصهيوني حمايةً لمقاتلي الحركة الأسيرة الذين انتزعوا حريتهم أو ما زالوا ينتظرون”.

المصدر: فلسطين اليوم