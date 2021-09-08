العدو الاسرائيلي يواصل انتقامه من الأسرى.. مهاجمة سجان وتوتر شديد داخل المعتقلات

تواصل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون العدو الإسرائيلي الأربعاء تنفيذ هجمة شرسة بحق الأسرى في المعتقلات الصهيونية، فيما هاجم أسير فلسطيني سجان “إسرائيلي”.

وأفاد مكتب الأسرى أن “وحدات القمع استخدمت الغاز على أسرى قسم 3 في سجن جلبوع وتوتر شديد يسود السجن حتى اللحظة”.

من جهته، أكد “نادي الأسير الفلسطيني” ان “الأسرى وفي كافة السجون أبلغوا إدارة السجون أنه وفي حال استمرت الإجراءات العقابية بحقهم، سيكون خيارهم المواجهة المفتوحة معها”، وأوضح ان “إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض المزيد من الإجراءات العقابية والتنكيلية على الأسرى، بعد أن انتزع 6 أسرى حريتهم من سجن جلبوع”.

ولفت النادي الى ان “إدارة سجن جلبوع شرعت الليلة الماضية بقمع ونقل أسرى قسم (3) في السجن إلى سجن شطه، وذلك بعد أن واجه الأسير مالك حامد من بلدة سلواد/ رام الله سجانا بسكب ماء ساخن عليه”، وأشار إلى أنه “تم التأكد من وصول مجموعة من الأسرى إلى سجني النقب وعوفر من قسم (2) في جلبوع وهو القسم الذي شرعت الإدارة بنقله منذ اليوم الأول”.

وأضاف النادي أن “الأسرى الذين تم نقلهم إلى سجن عوفر وعددهم (34) أسيرا تم عزلهم في قسم (18)”، وذكر ان “إدارة السجن تهدد بتفريغ أربعة غرف في قسم (22) في عوفر، يقبع فيها أسرى الجهاد الإسلامي بتوزيعهم على بقية الغرف، الأمر الذي رفضه الأسرى ليس فقط في عوفر وإنما في كافة السجون”.

المصدر: فلسطين اليوم