وزير النفط السوري: تشغيل شبكة الغاز السورية لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 13:38

وزير النفط السوري: تشغيل شبكة الغاز السورية لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان

منذ 30 mins 8 September، 2021
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