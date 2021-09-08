اقتحامات واسعة في جنين واعتقال عوائل أسرى سجن جلبوع الذين انتزعوا حريتهم

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” صباح اليوم الأربعاء 8/9/2021، اقتحامات واسعة في مدن الضفة المحتلة، طالت اعتقال لأقرباء لأسرى جلبوع المنتزعين لحريتهم.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت يعقوب نفيعات، والد الأسير مناضل نفيعات من بلدة يعبد، ورداد عارضة شقيق الأسير محمود عارضة من بلدة عرابة، واعتقلت باسم قاسم عارضة، شقيق الأسير محمد قاسم عارضة.

وفي ساعات فجر اليوم، واصل المئات من جنود الاحتلال حملات التمشيط والدهم في بلدات وقرى عانين والطيبة والعرقة غرب جنين.

كذلك شنت قوات الاحتلال حملات تمشيط أخرى في الجنوب الغربي من جنين من بلدات برطعة حتى يعبد وأم دار وظهر العبد، بحثا عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن جليوع.

كما أفادت مصادر محلية، باعتقال الشاب شداد شقيق محمود العارضة من مكان عمله في بلدة برطعة.

المصدر: فلسطين اليوم