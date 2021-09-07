النخالة خلال اتصال من القائد هنية: انتصار الأسرى هو انتصار لنا جميعاً

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اتصالاً هاتفياً من اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الذي قدم التهاني بعملية انتزاع الحرية التي كسرت عنجهية العدو.

وأشاد هنية بالعملية ووصفها بالبطولية التي لا تقل عن أي معركة، مبينا أنها فتح جديد من الله للمقاومة وللشعب الفلسطيني.

وشكر القائد النخالة لهنية اتصاله، وأثنى على صمود المقاومة وما تحققه من إنجازات في غزة والضفة وكل فلسطين. وشدد القائد النخالة على ضرورة وحدة قوى المقاومة وثبات موقفها في وجه العدو، مضيفا بالقول: انتصار الأسرى هو انتصار لنا جميعاً”.

وخلال الاتصال، أكد النخالة وهنية على ضرورة توفير الحماية للأسرى وعدم السماح للاحتلال بالمساس بهم.

المصدر: حركة الجهاد الإسلامي