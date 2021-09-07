الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يتلقى اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لتهنتئه بعملية انتزاع الحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 23:00
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لبنان يودع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان إلى مثواه الأخير بتشييع رسمي وديني وشعبي حاشد
الشيخ أحمد قبلان في مراسم تشييع الراحل الشيخ قبلان: المطلوب حماية لبنان من قبل العالم والعيب هو باستغلال الدين والسياسة
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب للراحل العلامة قبلان: كنت على الدوام داعية حوار بين كل الأطراف
رئيس الجمهورية يمنح العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته الوطنية
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين يمثل السيد نصر الله في تشييع العلامة الراحل الشيخ قبلان
حزب الله يقدم مساعدة مالية لأهالي شهداء وجرحى تفجير التليل في عكار مساهمة منه في تخفيف الأعباء عن كاهلهم
رئيس بلدية البيرة محمد وهبي: نحن كعكاريين نفتخر برجل المواقف وصاحب الوعد الصادق السيد حسن نصر الله
رئيس بلدية البيرة: العكاريون لم ولن ينسوا مواساتهم من السيد نصر الله ووقوفه إلى جانب عائلات الشهداء والجرحى
مصادر المنار: حصل تواصل غير مباشر اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي عبر وسطاء والرئاسة الأولى وميقاتي يتحدثان عن إيجابية
مصادر المنار: الأربعاء سيتضح حجم التقدم الحاصل في ملف التأليف وإلى أي حد يمكن التعويل عليه
مصادر المنار: لن يزور الرئيس ميقاتي القصر إلا لإعلان التشكيلة الحكومية
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: الكمية الموجودة في لبنان من المحروقات لا تكفي حتى منتصف الشهر
البراكس: إن لم يمض المصرف المركزي أي موافقة جديدة لفتح اعتمادات سنذهب الى رفع الدعم وسعر الصفيحة سيقارب الـ300 ألف ليرة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 15 حالة وفاة و1148 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
سرايا القدس: إننا وبكل وضوح ودون أي مواربة لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم
سرايا القدس: نقول للعدو إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة
سرايا القدس في مؤتمر صحافي بمخيم جنين: أي إجراءات انتقامية بحق الأسرى سوف تفتح نار جهنم على المحتل في كل أماكن وجوده
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات مع قوات الإحتلال في قرية عربونة بقضاء جنين بعد اقتحامها القرية بحثا عن الأسرى المحررين
قوات الإحتلال تعتقل 3 شبان من بلدة الناعورة شمال فلسطين المحتلة بعد اقتحام مسجد القرية بحثاً عن الأسرى المحررين الستة
إعلام العدو: هناك مخاوف لدى "الجيش الإسرائيلي" أن الأسرى الستة إذا استشهدوا خلال اشتباك فسيؤدي ذلك إلى مواجهة في غزة
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: عملية "نفق الحرية" البطولي نصر إلهي للإرادة الفلسطينية المخلصة وهزيمة مذلة للكيان الصهيوني
مندوب إيران لدى المنظمات الدولية: وكالة الطاقة الذرية تضخّم بعض القضايا المتعلقة بإيران لأسباب سياسية بضغط من بعض الدول
كاظم غريب آبادي: على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الامتناع عن الضغط ومحاولة استخدامها كأداة لأغراضهم السياسية
حركة طالبان تعلن عن حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان برئاسة الملا محمد حسن بالوكالة والملا برادر نائبا له
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين للمنار: لم نتبلغ بإصابة أي من أفراد الجالية اللبنانية بمكروه وممتلكاتهم وأعمالهم بخير
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الفرنسية تدعو إلى إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع برصاص قناص سابق في الجيش الأميركي في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يتلقى اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لتهنتئه بعملية انتزاع الحرية
منذ 10 mins
7 September، 2021
انتزاع الحرية
فلسطين
التعليقات
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النخالة خلال اتصال من القائد هنية: انتصار الأسرى هو انتصار لنا جميعاً
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