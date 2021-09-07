طائرات الاحتلال الصهيوني تشن سلسلة غارات عدوانية غرب مدينة خانيونس جنوب غزة

قصفت الطائرات الحربية الصهيونية، مساء أمس الاثنين، موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال وعلى مستويات مختلفة في أجواء القطاع.

وأفاد موقع فلسطين اليوم، بأن”طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع “القادسية” غرب محافظة خانيونس بخمس غارات وموقع “القدس” بصاروخ استطلاع تلاه بعد دقائق صاروخ حربي وهو مجاور لمدينة اصداء الترفيهية، وتسبب الاستهدافين بوقوع اضرار في محيط مكان القصف”.

وذكر أن وزارة الصحة حتى الان لم تبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

المصدر: فلسطين اليوم