“لجان العمل في المخيمات” حيت عملية فرار الاسرى: المقاومة السبيل الوحيد لتحرير الارض

حيت “لجان العمل في المخيمات الفلسطينية في لبنان” في بيان لها الاثنين “العملية البطولية النوعية والتي أدت الى فرار ستة أبطال من سجون الاحتلال بعد فتحهم نفق في السجن”. وتابعت “نبارك العملية النوعية البطولية والتي أدت الى فرار ستة أبطال من سجن جلبوع بعد فتحهم نفق في السجن”.

واكدت اللجان أن “هذه العملية وجهت صفعة الى أجهزة الامن الصهيوني الذي وقف بدوره مذهولا عما جرى”، وشددت على أن “حماية هؤلاء الابطال واجب شرعي وأخلاقي وديني”.

ولفتت اللجان الى ان “هذه العملية أتت لتؤكد بأن الاحتلال الى زوال وبأن القدس أقرب من اي وقت مضى وهؤلاء الابطال عندما يحفرون لأشهر بمعدل حبات رمل يوميا فدليل على ان ذلك ليس مجرد نفق من سجنهم الى حريتهم بل يقين لديهم بان هذا الكيان الغاصب الى زوال وان المسألة فقط تراكم زمن والتقاء إرادات واتصال ارواح الحرية في عمق الارض وأفق السماء”، وتابعت “يا أبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم والصامد ان المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الارض من هذا الكيان الغاصب”.

المصدر: بريد الموقع