مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 22:30

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

منذ 2 ساعة 5 September، 2021
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