السيد صفي الدين: بضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول واشترينا المازوت من ايران

رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، خلال احتفال تأبيني في بلدة قعقعية الجسر -النبطية، أنه “إذا كان هدف الأميركي الضغط على المقاومة في لبنان لنخلي الساحة، نقول له إن حضورنا سيكون أكبر وأقوى”.

ورأى سماحته أن “المشكلة الأساسية هي النظام، يضاف إليها الضغط الأميركي لتتخلى المقاومة عن سلاحها”، معتبرا أن “غباء السفيرة الأميركية كان في مسارعتها لردة الفعل التي فضحت النوايا الاميركية”.

وقال: “بضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول واشترينا المازوت من ايران وعبرنا به من سوريا واستفاد منه لبنان المحاصر،هذه خطوة أولى سنستكملها بخطوات أخرى”.

أضاف السيد صفي الدين “طالبنا بتشكيل سريع للحكومة، وبأن يتخلى المسؤولون عن بعض الخصوصيات لمصلحة لبنان”.

وختم: “إن شاء الله، لا يأتي يوم ونقول فيه للذين خربوا وعرقلوا ودمروا لبنان إنكم أدوات أميركية، سواء كنتم تعلمون أو لا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام