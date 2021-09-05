اجتماع سوري لبناني أردني مصري في عمّان الاسبوع المقبل لحل أزمة الطاقة في لبنان (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 13:42

اجتماع سوري لبناني أردني مصري في عمّان الاسبوع المقبل لحل أزمة الطاقة في لبنان (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 5 September، 2021
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