متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2021 - 10:00

متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي (المسيرة)

منذ 21 mins 5 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة