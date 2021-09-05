متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 10:00
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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: خسر لبنان رجلا من رجالاته الكبار العاملين لنهضة الوطن وحفظ شعبه وتحرير أرضه
يصلى على الجثمان الطاهر عند الساعة 2:00 بعد ظهر الثلاثاء من مقر المجلس الى مثواه الأخير في روضة الشهيدين
تقبل التعازي في مقر المجلس أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من 9:00 حتى 12:00 ظهراً ومن 3:00 الى 6:00 مساءً
السيد نصرالله : ينعى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان بعد عمر أفناه في الدعوة والجهاد في سبيل الله
السيد نصر الله : العلامة قبلان عمل في خدمة الفقراء والمستضعفين والوحدة والتماسك في الدائرة الشيعية والإسلامية والوطنية
السيد نصر الله : العلامة قبلان كان سنداً قوياً للمقاومة في لبنان حتى النفس الأخير وداعماً ومؤيداً ومدافعاً عنها
السيد نصرالله : العلامة قبلان كان مدافعاً قوياً عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومقاومته الباسلة
السيد نصر الله : برحيل العلامة قبلان فقدنا قامة رفيعة في مرحلة نحتاج فيها للقادة الكبار للعبور بالوطن إلى بر الامان
السيد نصر الله : العلامة قبلان كان وفياً لنهج الإمام الصدر ومتمسكاً بأهدافه وحاملاُ لآماله وأباً رحيما ومحباً لكل أبنائه
الرئيس بري: ننعيه إلى الأمة قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الأخير دعوة دائمة للوحدة بالكلمة الطيبة والعمل الصادق
السفير الايراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا: برحيل العلامة قبلان فقدنا داعية للوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية
فيروزنيا: العلامة قبلان حمل راية القضية الفلسطينية ولواء المقاومة اللبنانية في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي
حركة أمل نعت سماحة الشيخ قبلان: دافع عن الوطن وعن سيادته ودعى الى تحصينه بالوحدة الوطنية والعيش المشترك
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: خسر لبنان أحد أبرز رموز الحوار والاعتدال والتعايش والوحدة
الوفد الحكومي اللبناني ينهي زيارته لسوريا بعد موافقتها على استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان عبر أراضيها
الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري: دمشق رحبت بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة عبر أراضيها
الوزير ريمون غجر: الأهم تشكيل فريق تقني وفني للكشف على كل المواقع بلبنان وسوريا والأردن ومصر للتأكد من سلامة الاستثمارات
العراقيون يشيعون المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم إلى مثواه الأخير في النجف الاشرف بمشاركة شعبية حاشدة
الإمام الخامنئي يعزي في بيان برحيل العلامة المحقق آية الله السيد محمد سعيد الحكيم
الإمام الخامنئي: كان الراحل السيد محمد سعيد الحكيم من المراجع وأصحاب المؤلفات القيمة ويعد فقدانه خسارة علمية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الإمام الخامنئي: كان الراحل السيد محمد سعيد الحكيم من المراجع وأصحاب المؤلفات القيمة ويعد فقدانه خسارة علمية
مصادر فلسطينية: إندلاع مواجهات بين شبان وقوات الإحتلال قرب جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصر: قمة ثلاثية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس وملك الاردن عبد الله الثاني
شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك" تبيع 22 % من حصتها في حقل غاز "تامار" الى شركة إماراتية مقابل نحو مليار دولار
وكالة بلومبيرغ الاميركية: عدد من القنوات الإخبارية السعودية بدأت خططاً لنقل نشاطها من دبي إلى الرياض في الأشهر المقبلة
الكرملين: إذا انضمت أوكرانيا الى حلف الناتو سيكون من الضروري اتخاذ تدابير مضادة وإعادة التوازن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي (المسيرة)
منذ 21 mins
5 September، 2021
العمق السعودي
العميد يحيى سريع
اليمن
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