الامام السيد علي الخامنئي يعيّن السيد حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 10:00

الامام السيد علي الخامنئي يعيّن السيد حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور

منذ 27 mins 5 September، 2021
السيد احمد حسيني خراساني
ايران - عربي وإقليمي

اصدر الامام السيد علي الخامنئي قرارا عيّن بموجبه السيد احمد حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور.

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات السيد الخامنئي، ان قائد الثورة الاسلامية اصدر السبت قرارا جاء فيه: انه نظرا لتنحي السيد آملي من عضوية مجلس صيانة الدستور، ومع تقديم الشكر لخدماته العلمية في هذا المجلس، فانني اعيّنكم بمنصب العضوية فيه متمنيا لكم المزيد من التوفيق من الباري تعالى.

وكان عضو مجلس صيانة الدستور آية الله صادق آملي لاريجاني قد اعلن في وقت سابق تنحيه عن العضوية في هذا المجلس، حيث تم تعيين حجة الاسلام حسيني خراساني بدلا عنه من قبل قائد الثورة.

المصدر: وكالة فارس

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