الرئيس برّي ينعى العلامة الشيخ قبلان: قامة وطنية وظلٌ من ظلال الإمام السيد موسى الصدر

نعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء السبت، إلى “اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ورئيس الهيئة الشرعية في حركة أمل سماحة الامام الشيخ عبد الأمير قبلان” .

وجاء في بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(والذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون) صدق الله العظيم.

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله جل وعلا ننعي الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى رئيس الهيئة الشرعية في حركة أمل سماحة الامام الشيخ عبد الامير قبلان.

ننعيه إلى الأمة قامة وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الأخير دعوة دائمة للوحدة بالكلمة الطيبة والعمل الصادق.

ننعيه إلى الأمة منارة إيمانية عملت في سبيل الله ومن أجل رفعة الانسان بالموعظة الحسنة والعمل الصادق.

ننعيه للأمة ظلاً من ظلال سماحة الامام السيد موسى الصدر ورفيقاً مخلصاً ووفياً لخطه ونهجه في الإعتدال والتعايش والمقاومة للحرمان والاحتلال.

ننعيه للأمة صرخة مدوية لطالما ارتفعت في وجه سلطان جائر ولم تخف في الله لومة لائم.

اننا ازاء المصاب الجلل نتقدم من أبناء راحلنا الكبير ومن ذويه ومن مراجعنا العظام ومن سماحة الامام السيد موسى الصدر في سجنه، ومن سائر اللبنانيين ومن أبناء الطائفة الشيعية الكريمة بأحر التعازي سائلين العزيز القدير أن يلهمنا وأياهم عظيم الصبر والسلوان، وأن يسكن الإمام الراحل الفسيح من جناته الى جوار الشهداء والأولياء والصديقين وحسن اولئك رفيقا.

وحسبنا قوله تعالى: (يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العلي العظيم.

المصدر: موقع المنار