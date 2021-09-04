حسن عز الدين: المصالح التي تتعلق بشؤون الناس لها الأولوية بالاستفادة من المحروقات الإيرانية

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين انه “لا يحق للأميركي الذي حاصر لبنان وفرض عليه العقوبات وساهم في تفكيك مؤسسات الدولة، أن يمنع المساعدات عن أهلنا ومجتمعنا”، وتابع “كما نرفض التحريض من الوفد الاميركي الذي تحدث عن هذا حزب الله الذي حقق للبنان مناعته وقوته في مواجهة الغدة السرطانية المتمثلة بالعدو الصهيوني والإدارة الأميركية التي تعمل على استيلاب القرار الوطني لسيادة لبنان واستقلاله”.

كلام عز الدين جاء خلال استقباله السبت وفدا من صيادي الأسماك في منطقة صور، الذين شكروا له مسعاه لتأمين المازوت مجانا للمراكب البحرية المخصصة لصيد الأسماك، بعد تعذر تأمين المازوت بسعره الرسمي، وأكد عزالدين “نحن لن نبخل في تقديم أي مساعدة نقدر عليها، كما اننا لا نميز في تقديم المساعدات بين فرد وآخر، أو بين طائفة وأخرى، لأن الجميع أهلنا وناسنا”، ولفت الى أن “المؤسسات والمستشفيات والمصالح التي تتعلق بشؤون الناس العامة وحياتهم اليومية، لها الأولوية في الاستفادة من المحروقات الإيرانية التي ستصل قريبا إلى لبنان”.

وشدد عزالدين على “ضرورة الخروج من حال المراوحة وتبادل الرسائل الاعلامية وضرورة الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وتسريع عجلة تشكيل الحكومة رحمة بالناس والوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام