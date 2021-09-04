سوريا ترحب بطلب لبنان مساعدته بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها

عقدت في وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم السبت جلسة مباحثات ضمت من الجانب السوري كلا من وزير الخارجية فيصل المقداد ، وزير المالية كنان ياغي، وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، رئيس هيئة التخطيط فادي خليل، السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.

كما حضر عن الجانب اللبناني، نائبة رئيس الوزراء زينة عكر، وزير المال غازي وزني، وزير الطاقة ريمون غجر، مدير عام الامن العام عباس ابراهيم، السفير اللبناني في دمشق سعد زخيا، وشارك في الجلسة الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري.

وقد ناقش الجانبان الاوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان، خاصة في مجالي الكهرباء والغاز، وطلب الجانب اللبناني إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر الاراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب واكد استعداد سوريا لتلبية ذلك.

واتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالامور الفنية في كلا البلدين.

المصدر: موقع المنار