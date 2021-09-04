تجدد أزمة المحروقات مع نهاية الاسبوع بإقفال معظم المحطات

كما في نهاية كل اسبوع تقفل غالبية المحطات ما يسبب زحمة كبيرة وطوابير طويلة امام المحطات الأخرى. وافاد مراسل المنار ان عددا قليلا جدا من المحطات عامل حاليا لذا نشهد طوابير طويلة تمتد كيلومترات. وفي اخر يومين من كل اسبوع تقفل معظم المحطات تحت عنوان عطلة اسبوعية او عدم تسلم مواد جديدة او نفاد المخزون.

واشار المراسل في بيروت والضاحية الى وجود مشهد تنظيمي لافت لناحية تواجد عناصر امنية وشرطة بلدية امام المحطات العاملة ما سهل حركة السير، لكن مشهد الطوابير يمتد على الطرقات الرئيسية وصولا الى الطرق الفرعية.

المصدر: قناة المنار