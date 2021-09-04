الخارجية الإيرانية تأسف لإعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين وتؤكد أن إدارة بايدن تسير على خطى سابقتها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2021 - 10:28
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إعلام العدو: وفد اسرائيلي زار القاهرة وطلب من المخابرات المصرية الضغط على حماس لوقف فعاليات الإرباك الليلي على حدود غزة
طالبان تعلن سيطرتها على على ولاية بنجشير بشكل كامل والمقاومة في الولاية تنفي سقوطها
أ ف ب: فيروس كورونا تسبب بوفاة ما لا يقل عن 4,539,397 منذ ظهور المرض نهاية العام 2019
أوكرانيا تتهم روسيا بالسعي لزيادة دعمها العسكري للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمين العام للناتو: نسعى لإجلاء المعرضين للخطر والابقاء على اتصالات مع طالبان التي يجب أن تثبت أنها جديرة بالاعتراف بها
أ ف ب: فيروس كورونا تسبب بوفاة ما لا يقل عن 4,539,397 منذ ظهور المرض نهاية العام 2019
الصحة العالمية: معظم الدول الافريقية قد تتخلف عن تلقيح نسبة الـ10% الأكثر ضعفا من سكانها ضد كوفيد مع نهاية ايلول
أوكرانيا تتهم روسيا بالسعي لزيادة دعمها العسكري للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد
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شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك" تبيع 22 % من حصتها في حقل غاز "تامار" الى شركة إماراتية مقابل نحو مليار دولار
وكالة بلومبيرغ الاميركية: عدد من القنوات الإخبارية السعودية بدأت خططاً لنقل نشاطها من دبي إلى الرياض في الأشهر المقبلة
الكرملين: إذا انضمت أوكرانيا الى حلف الناتو سيكون من الضروري اتخاذ تدابير مضادة وإعادة التوازن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الخارجية الإيرانية تأسف لإعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين وتؤكد أن إدارة بايدن تسير على خطى سابقتها
منذ 54 mins
4 September، 2021
الخارجية الايرانية
العقوبات الأميركية ضد إيران
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